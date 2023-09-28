Кінець бідності? В Україні пройде масштабний перерахунок пенсій з додаванням балів

В результаті індексації пенсій у 2024 році виплати збільшать для всіх українців. Підвищення стане можливим завдяки запровадженню бальної системи.

Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону «Єдині новини». За її словами, бальна система дозволить зробити пенсійні виплати більш сучасними. Зараз українці, які вийшли на пенсію в різні роки, при цьому маючи однаковий стаж та, для прикладу, отримували середню заробітну плату, мають різний розрахунковий розмір виплати. За роки середня заробітна плата зросла в кілька разів, тому і розрахована за формулою пенсія виходить різною.

Міністерка пояснила, що законодавство передбачає, що якщо людина вийшла на пенсію у 2000-му році, то пенсію їй розраховують на рівні заробітку у 2000-му році. Індексацію не проводили щорічно, а якщо і проводили, то занижувати цифри відносно рівня доходу. Це несправедливо, коли люди розуміють, що працювали однакову кількість років, а різниця в доході може сягати тисячі гривень, а то і більше.

Таким чином, тепер пенсіонери за кожен місяць роботи отримуватимуть певні бали. Тож якщо зарплата була середньою, то будуть нараховувати 10 балів, при вищій зарплаті, наприклад, 11 балів, при нижчій — 9 балів.

Таким чином виплати перерахують абсолютно всім пенсіонерам, які вийшли на заслужений відпочинок більше ніж три роки тому. Саме на цю мету бюджет Пенсійного фонду України збільшили на сто мільярдів гривень. Ці коти також отримають за рахунок внесків з зарплат військових.

Зазначимо, що індексація буде проведена вже в березні 2024 року. Так само це було у 2023 році.

Також зросте мінімальна пенсія на фоні збільшення мінімальної заробітної плати, це відбудеться вже з першого січня 2024 року, друге підвищення заплановане на липень 2024.