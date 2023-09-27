С 1 октября часть гривневых купюр будет выведена из обращения: надо успеть обменять

Национальный банк Украины изымает из обращения ряд устаревших купюр. Это банкноты, которыми украинцы активно пользуются и по сей день. Кто любит иметь деньги в наличных, а не на карточке, тот точно найдет среди купюр те, которые с понедельника уже не будут действительными. В НБУ говорят, что пока их еще можно обменять на банкноты нового образца. Но времени остается совсем мало, а если точнее, то до 30 сентября 2023 года включительно.

Какие купюры станут недействительными?

Из обращения будут изыматься и некоторые монеты и купюры. Что касается монет, то большинство из них и так уже не действительны. К примеру, в магазинах уже не примут монеты номиналом 1, 2 или 5 копеек. Теперь к их перечню добавились еще и 25 копеек и под вопросом 50 копеек.

Что касается банкнот, то недействительными станут все купюры номиналом от 1 до 100 гривен, выпущенные до 2003 года.

Где можно обменять деньги?

В ряде украинских городов есть специальные отделения, где можно обменять валюту. Это Контрактовая площадь, 2А в Киеве, улица Воскресенская, 13 в Днепре улица Коперника, и 4 во Львове, улица Хмельницкий. Можно совершить обмен в некоторых банках, например, ПриватБанке, Пумбе, Райффайзен банке и Ощадбанке. Чтобы точно узнать, какой банк участвует в программе, советуем позвонить на горячую линию разных банков и уточнить эту информацию, а также перечень отделений, где можно это сделать.

Обмен устаревших денег полностью бесплатный. Вам выдадут ту же сумму, которую вы дадите, но новыми купюрами.

Зачем все это затеяли?

В НБУ говорят, что это происходит в рамках оптимизации денежной системы Украины. Отказ от старых средств позволит пополнить обращение новыми деньгами, которые имеют лучшую защиту и в целом будут удобнее для граждан. И будут более долговечными.