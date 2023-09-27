З 1 жовтня частина гривневих купюр буде виведена з обігу: треба встигнути обміняти

Національний банк України вилучає з обігу ряд застарілих купюр. Це банкноти, якими українці активно користуються й по сьогодні. Хто полюбляє мати гроші в готівці, а не на картці, той точно знайде серед купюр ті, які з понеділка вже не будуть дійсними. В НБУ кажуть, що поки що їх ще можна обміняти на банкноти нового зразка. Але часу залишається зовсім обмаль, а якщо точніше, то до 30 вересня 2023 року включно.

Які купюри стануть не дійсними?

З обігу будуть вилучати й деякі монети й купюри. Стосовно монет, то більшість з них і так вже не є дійсними. Наприклад, у магазинах вже не приймуть монети номіналом 1, 2 чи 5 копійок. Тепер до їх переліку додалися ще й 25 копійок і наразі під питанням 50 копійок.

Щодо банкнот, то недійсними стануть всі купюри номіналом від 1 до 100 гривень випущені до 2003 року.

Де можна обміняти гроші:

В кількох українських містах є спеціальні відділення, де можна обміняти валюту. Це: Контрактова площа, 2А у Києві, вулиця Воскресенська, 13 у Дніпрі вулиця Коперника, і 4 у Львові, вулиця Хмельницький. Можна здійснити обмін у деяких банках, наприклад, ПриватБанку, Пумбі, Райффайзен банку та Ощадбанку. Щоб точно дізнатися, який банк бере участь у програмі радимо зателефонувати на гарячу лінію різних банків та уточнити цю інформацію, а також перелік відділень де можна це зробити.

Обмін застарілих грошей є повністю безкоштовним. Вам видадуть ту ж суму, яку ви віддасте, але новими купюрами.

Для чого все це затіяли?

В НБУ кажуть, що це відбувається в рамках оптимізації грошової системи України. Відмова від старих коштів дозволить поповнити обіг новими грішми, які мають кращий захист та є загалом зручнішими для громадян. І будуть більш довговічними.