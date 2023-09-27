Невчасна оплата комуналки тепер суворо каратиметься: що придумали для українців?

На початку війни українцям дозволили не оплачувати комуналку без будь-яких наслідків за це. Тобто людям продовжували надавати всі необхідні послуги, не нараховували борг чи пеню. Однак всі ці пільги давно закінчились і тепер мало того, що боргувати не можна, так за це ще й будуть суворо карати. Ба більше, покарання ви отримаєте навіть якщо випадково забули вчасно заплатити комуналку, або ж упустили якусь із комунальних послуг, наприклад, оплату за вивіз сміття. То як карають? Розповідаємо.

Блокують банківські рахунки

Тим хто має борги за комуналку блокуватимуть активні банківські рахунки. Щоправда, спочатку має бути відкрито виконавче провадження і після цього виконавець може звернутися до банку, щоб боржнику заблокували рахунки. Розблокувати їх можна лише після повного погашення боргу. Також, якщо на рахунках великі суми коштів, то можна розблокувати їх частину, але не більше ніж дві мінімальні зарплати у місяць. Для цього потрібно подавати відповідне клопотання до банку.

Проте є й виключення. Нічого не заблокують якщо нерухомість на котру нараховано борг знаходиться на тимчасово окупованій території. Або є знищеною, чи частково пошкодженою внаслідок бойових дій.

Також, не платити за комунальні послуги й нічого за це не отримати можуть українці, які протягом 30 днів не перебувають вдома. Для цього треба звернутись до постачальника комунальних послуг і надати докази вашої відсутності. Наприклад, рахунки за світло, воду чи газ, де будуть нульові або мінімальні показники.

Подібне стосується не лише комуналки

Слід зазначити, що подібне покарання чекає не лише на українців, які боргують за комуналку. Сюди ж відносяться ті, що мають борги за аліменти, за штрафи ПДР, чи, наприклад, штраф від військкомату за ігнорування повістки. Як тільки нараховують борг, боржник потрапляє у спеціальний реєстр і банкам дуже легко його ідентифікувати.