Морозный холод или жара: прогноз погоды от Натальи Диденко

В этом году в Украине на удивление теплый и солнечный сентябрь. Однако осеннее похолодание неуклонно приближается, поэтому уже скоро украинцы почувствуют на себе легкое дыхание зимы. Но в ближайшие дни в Украине все еще будет царствовать “бабье лето”. О том, какой будет погода в последнюю неделю сентября и как она изменится в начале октября, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Поэтому в Украине сейчас правит бабье лето с характерными высокими температурами, почти жарой.

Гораздо прохладнее будет на западе страны. Там дневная температура опустится до +19 – +24 градусов за счет дождей, которые зайдут в Украину с запада. Но дожди будут совсем не осенними. Они будут краткосрочными, а кое-где даже с грозами. На остальной территории нашей страны будет сухая и солнечная погода.

Поэтому синоптик предупреждает, что летнюю одежду и легкую обувь все еще можно одеть. Но увлекаться не стоит, ведь утро и вечер уже будут довольно прохладными. К тому же украинцев подстерегают сезонные вирусы и, возможно, новая волна пандемии коронавируса.

Также утром следует ожидать сильные туманы. Будьте особенно осторожны на дороге.

Бабье лето продлится еще до конца сентября, а также в первые дни октября. Погода начнет меняться уже с четвертого или пятого октября. Именно в это время в Украину придет первое настоящее осеннее похолодание. Поэтому сегодняшняя осень нас еще точно побалует, поэтому у украинцев есть еще около десяти дней мягкого теплого бабьего лета.

Стоит отметить, что украинцев предупреждают о новой волне ковида. По данным Bloomberg, новая масштабная волна COVID-19 и соответствующие ограничения возвращаются.

Издание сообщает о росте количества госпитализаций, а эксперты прогнозируют, что количество случаев Covid будет расти и в дальнейшем по мере похолодания.

При этом вирус уже не такой смертельный, как три года назад. К тому же уже нет такой острой нехватки оборудования.