Новини

Морозный холод или жара: прогноз погоды от Натальи Диденко

28.09.2023
1 хвилина на прочитання
осінь

В этом году в Украине на удивление теплый и солнечный сентябрь. Однако осеннее похолодание неуклонно приближается, поэтому уже скоро украинцы почувствуют на себе легкое дыхание зимы. Но в ближайшие дни в Украине все еще будет царствовать “бабье лето”. О том, какой будет погода в последнюю неделю сентября и как она изменится в начале октября, рассказала синоптик Наталья Диденко. 

Поэтому в Украине сейчас правит бабье лето с характерными высокими температурами, почти жарой. 

Гораздо прохладнее будет на западе страны. Там дневная температура опустится до +19 – +24 градусов за счет дождей, которые зайдут в Украину с запада. Но дожди будут совсем не осенними. Они будут краткосрочными, а кое-где даже с грозами. На остальной территории нашей страны будет сухая и солнечная погода. 

Поэтому синоптик предупреждает, что летнюю одежду и легкую обувь все еще можно одеть. Но увлекаться не стоит, ведь утро и вечер уже будут довольно прохладными. К тому же украинцев подстерегают сезонные вирусы и, возможно, новая волна пандемии коронавируса.

осінь

Также утром следует ожидать сильные туманы. Будьте особенно осторожны на дороге. 

Бабье лето продлится еще до конца сентября, а также в первые дни октября. Погода начнет меняться уже с четвертого или пятого октября. Именно в это время в Украину придет первое настоящее осеннее похолодание. Поэтому сегодняшняя осень нас еще точно побалует, поэтому у украинцев есть еще около десяти дней мягкого теплого бабьего лета. 

Стоит отметить, что украинцев предупреждают о новой волне ковида. По данным Bloomberg, новая масштабная волна COVID-19 и соответствующие ограничения возвращаются.  

Издание сообщает о росте количества госпитализаций, а эксперты прогнозируют, что количество случаев Covid будет расти и в дальнейшем по мере похолодания.

При этом вирус уже не такой смертельный, как три года назад. К тому же уже нет такой острой нехватки оборудования.

➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


28.09.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button