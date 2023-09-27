Пенсионерам доплатят по 2 тысячи гривен: кто получит деньги уже в октябре

Пенсионный фонд Украины дополнительно направил 536 миллионов гривен на выплату пенсий, неполученных за прошлые периоды пенсионерами из числа внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе на официальном сайте фонда.

Как заявляют в пресс-службе, Кабинет Министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год, увеличив до одного миллиарда гривен целевые платежи на выплаты пенсий за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц.

Пенсионерам из числа переселенцев, перед которыми были долги по пенсионным выплатам, что были не выплачены за прошлые периоды, дополнительно выплатят по 2 093 гривны (сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Такой особый порядок выплаты сумм пенсий за прошлые периоды лицам со статусом ВПЛ определен постановлением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2021 года №1165.

Как отметили в Пенсионном фонде, следующая выплата пенсионерам из числа внутренних переселенцев уже запланирована на октябрь этого года.

Отметим, что уже с января минимальная пенсия в Украине вырастет. Этому будет способствовать повышение минимальной заработной платы. Также стоит обратить внимание, что в марте будет проведена очередная индексация пенсий, уже вторая от начала полномасштабного вторжения. Также в Украине хотят ввести специальные пенсионные баллы, они должны помочь уравнять пенсии людей, которые вышли на заслуженный отдых раньше и теми, что вышли теперь. Например, пенсионная выплата пенсионера, вышедшего на пенсию в 2021 году будет примерно на тысячу гривен больше пенсии того, кто вышел на заслуженный отдых в 2012 году. Это при условии, что они работали на одинаковой должности, но в разные годы. Нововведения позволят сделать пенсионные выплаты более справедливыми. Несмотря на войну правительство пытается поддерживать социально уязвимые категории населения, к тому же даже несколько сотен гривен могут значительно помочь людям, которые получают минималку и были вынуждены сменить место жительства из-за войны.