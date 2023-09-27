Пенсіонерам доплатять по 2 тисячі гривень: хто отримає гроші вже в жовтні

Пенсійний фонд України додатково направив 536 мільйонів гривень на виплату пенсій, неотриманих за минулі періоди пенсіонерами з числа внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили в пресслужбі на офіційному сайті фонду.

Як заявляють в пресслужбі, Кабінет Міністрів України вніс зміни в бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік, збільшивши до одного мільярда гривень цільові платежі на виплати пенсій за минулі періоди пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб.

Пенсіонерам з-поміж переселенців, перед якими були борги за пенсійними виплатами, які були невиплачені за минулі періоди, додатково виплатять по 2 093 гривні (сума прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність). Такий особливий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди особам зі статусом ВПО визначений постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року №1165.

Як зазначили в Пенсійному фонді, наступна виплата пенсіонерам з-поміж внутрішніх переселенців вже запланована на жовтень цього року.

Зазначимо, що вже з січня мінімальна пенсія в Україні зросте. Цьому сприятиме підвищення мінімальної заробітної плати. Також варто звернути увагу, що в березні буде проведена чергова індексація пенсій, вже друга від початку повномасштабного вторгнення. Також в Україні хочуть запровадити спеціальні пенсійні бали, вони мають допомогти зрівняти пенсії людей, які вийшли на заслужений відпочинок раніше і тими, що вийшли тепер. Для прикладу, пенсійна виплата пенсіонера, що вийшов на пенсію у 2021 році буде приблизно на тисячу гривень більшою за пенсію того, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2012 році. Це при умові що вони працювали на однаковій посаді, але в різні роки. Нововведення дозволять зробити пенсійні виплати більш справедливими. Попри війну уряд намагається підтримувати соціально вразливі категорії населення, до того ж навіть кілька сотень гривень можуть значно допомогти людям, які отримують мінімалку та були змушені змінити місце проживання через війну.