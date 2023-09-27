Сім’ї, де живуть діти можуть оформити 40 000 гривень допомоги через Дію

Під час війни вийшло чимало нових законопроєктів, які також регулюють різноманітні виплати українцям. Зокрема, Міністерство соціальної політики повідомило, що сім’ї, які усиновили під час війни дитину, чи стали опікуном сироті, можуть оформити фінансову допомогу. Заяву на оформлення виплати слід подавати не пізніше ніж через 12 місяців після усиновлення. Розмір допомоги на одну дитину становить 41 280 гривень, однак родина отримає не всю суму. Спочатку прийде сума у розмірі 10 320 гривень, а потім щомісяця протягом 36 місяців приходитиме ще по 860 гривень. Алгоритм нарахування цих коштів повністю аналогічний, як при оформленні декретних виплат по догляду за дитиною до трьох років.

Куди подавати заявку?

Заявку можна подавати онлайн або офлайн. Якщо ви хочете зробити це дистанційно, тоді дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Зареєструйтесь чи авторизуйтесь на порталі Дія. Далі шукаєте у Меню послугу “Допомога при усиновленні дитини”. Заповнюєте всі необхідні дані. Перевіряєте заповнену інформацію та підписуєте її електронним підписом. Його також можна попередньо згенерувати у Дії.

Результат опрацювання заявки прийде на електронну пошту, або ж в особистий кабінет на порталі.

Якщо ви бажаєте подати заявку в офлайн форматі, потрібно зробити наступне:

Звернутися до місцевого ЦНАПу чи органу соціального захисту населення або інших уповноважених організацій. Написати заяву за наданим вам зразком. З собою обов’язково потрібно мати копію свідоцтва про народження дитини, а також документ, який засвідчує, що ви є законним опікуном.

Рішення також має прийти на електронну пошту, тож вказуйте її максимально уважно та розбірливо.

“Право на таку допомогу мають громадяни України, які постійно проживають у країні й усиновили дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування”, – повідомляє Міністерство соціальної політики.