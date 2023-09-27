Семьи, где живут дети, могут оформить 40 000 гривен помощи через Дию

Во время войны вышло немало новых законопроектов, также регулирующих различные выплаты украинцам. В частности, Министерство социальной политики сообщило, что семьи, усыновившие во время войны ребенка или ставшие опекуном сироте, могут оформить финансовую помощь. Заявление на оформление выплаты следует подавать не позднее 12 месяцев после усыновления. Размер пособия на одного ребенка составляет 41 280 гривен, однако семья получит не всю сумму. Сначала придет сумма в размере 10320 гривен, а затем ежемесячно в течение 36 месяцев будет приходить еще по 860 гривен. Алгоритм начисления этих средств полностью аналогичен как при оформлении декретных выплат по уходу за ребенком до трех лет.

Куда подавать заявку?

Заявку можно подавать онлайн или офлайн. Если вы хотите сделать это дистанционно, следуйте следующим рекомендациям:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале Дія. Далее ищете в Меню услугу “Помощь при усыновлении ребенка”. Заполняете все необходимые данные. Проверяете заполненную информацию и подписываете ее электронной подписью. Ее можно предварительно сгенерировать в Дии.

Результат обработки заявки придет на электронную почту, или же в личный кабинет на портале.

Если вы хотите подать заявку в автономном формате, нужно сделать следующее:

Обратиться в местный ЦНАП или орган социальной защиты населения или к другим уполномоченным организациям. Написать заявление по предоставленному вам образцу. С собой обязательно нужно иметь копию свидетельства о рождении ребенка, а также документ, удостоверяющий, что вы являетесь законным опекуном.

Решение также должно прийти на электронную почту поэтому указывайте ее максимально внимательно и разборчиво.

“Право на такую помощь имеют граждане Украины, постоянно проживающие в стране и усыновившие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки“, — сообщает Министерство социальной политики.