Украинцы возмущены качеством долларов из ПриватБанка: какие банкноты категорически нельзя брать

Украинцы продолжают жаловаться на долларовые банкноты, которые выдают в кассах ПриватБанка. Особенно часто претензии возникают при выдаче изношенных или старых банкнот (до 1996 года выпуска). Однако банки имеют право выдавать клиентам и старые доллары, если те не сильно повреждены.

На состояние купюр жалуется одна из клиенток банка на специализированном форуме. По ее словам, банк не просто выдал старые купюры, а еще и отказался принимать их обратно.

Клиентка рассказала, что она заказала валюту в Привате. Когда пришла получать деньги, то их выдали старыми купюрами. Но при обмене купюр старого образца приходится терять 2%, а это 60 долларов из 300. Поэтому клиентка решила обратно положить деньги на счет, она обратилась в то же отделение, где получила деньги, но ей отказали. Поэтому она потребовала поднять видеозапись выдачи, тогда банк все-таки решил принять деньги.

В банке ответили, что они выдают и принимают иностранную валюту исключительно по правилам НБУ. Все банкноты без признаков подделки или значительных повреждений пригодны для операций покупки и продажи без ограничений по году выпуска. Все банкноты проходят предварительную проверку, поэтому они являются платежными купюрами. Если вас не удовлетворяет состояние купюры, то вы можете от них отказаться.

Отметим, что банки и обменники должны принимать купюры без комиссии, если они не имеют признаков сильного износа. То же касается и выдачи банкнот клиентам.

В целом сейчас затруднена транспортировка иностранной валюты в Украину. До войны это осуществлялось авиатранспортом. Сейчас транспортировать валюту приходится автотранспортом. Это вызывает определенные трудности, поэтому в Украине возник своеобразный дефицит банкнот. Поэтому и неудивительно, что банки выдают те же банкноты, которые получают от других клиентов.

В то же время банк не принимает и не должен выдавать поврежденные банкноты, а именно разорванные или разрезанные, с поврежденными элементами дизайна, изменением первоначального цвета, пятнами, включая видимые в ультрафиолете, а их площадь превышает 20% от площади банкноты.