Українці розлючені через якість доларів в банках: які банкноти категорично не можна брати

Українці продовжують скаржитися на доларові банкноти, які видають в касах ПриватБанку. Особливо часто претензії виникають при видачі зношених або старих банкнот (до 1996 року випуску). Однак банки мають право видавати клієнтам і старі долари, якщо ті не сильно пошкоджені.

На стан купюр скаржиться одна з клієнток банку на спеціалізованому форумі. За її словами, банк не просто видав старі купюри, а ще і відмовився приймати їх назад.

Клієнтка розповіла, що вона замовила валюту в Приваті. Коли прийшла отримувати гроші, то їх видали старими купюрами. Але при обміні купюр старого зразка доводиться втрачати 2%, а це 60 доларів з 300. Тож клієнтка вирішила назад покласти гроші на рахунок, вона звернулася до того ж відділення, де отримала гроші, але їй відмовили. Тож вона почала вимагати підняти відеозапис видачі, тоді банк все-таки вирішив прийняти гроші.

У банку відповіли, що вони видають та приймають іноземну валюту виключно за правилами НБУ. Всі банкноти без ознак підробки або значних пошкоджень придатні для операцій покупки та продажу без обмежень за роком випуску. Всі банкноти проходять попередню перевірку, тож вони є платіжними купюрами. Якщо вас не задовольняє стан купюри, то ви можете від них відмовитися.

Зазначимо, що банки та обмінники повинні приймати купюри без комісії, якщо вони не мають ознак сильного зношення. Те саме стосується і видачі банкнот клієнтам.

Загалом зараз ускладнене транспортування іноземної валюти до України. До війни це здійснювалося авіатранспортом. Зараз транспортувати валюту доводиться автотранспортом. Це спричиняє певні труднощі, тож в Україні виник своєрідний дефіцит банкнот. Тому і недивно, що банки видають ті самі банкноти, які отримують від інших клієнтів.

Водночас банк не приймає та не повинен видавати пошкоджені банкноти, а саме розірвані чи розрізані, з пошкодженими елементами дизайну, зміною початкового кольору, плямами, включно з такими, що видимі в ультрафіолеті, а їх площа перевищує 20% від площі банкноти.