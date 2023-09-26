З футболок у пуховики: синоптики поділилися шокуючим прогнозом на найближчі тижні

Вересень тішить українців аномально теплою погодою. За весь місяць було буквально пару прохолодних та дощових днів. Решту днів яскраво світило сонечко, а стовпчики термометрів перетинали далеко за 20 градусів. Багато хто жартує, що ми маємо четвертий місяць літа. Синоптики теж погоджуються, що погода, як для вересня є трохи аномальною. Зазвичай спираючись на практику попередніх років, вересень навпаки був холодним та дощовим, а от “бабине літо” починалося в жовтні. Цього року щось пішло не так. Однак експерти кажуть, що скоро осінь нагадає про своє існування, причому дуже різко та сильно. В Україну йдуть сильні похолодання, впритул до перших заморозків.

Першими змерзнуть Карпати

Найперше стовпчики термометрів поповзуть вниз у горах. В Карпатах вже у жовтні спостерігатимуться перші заморозки, і буде багато похмурих та дощових днів. Так стверджує синоптик Віра Балабух. Вона зазначає, що загалом жовтень будь лише трішки холоднішим ніж минулого року. Однак, на фоні теплого вересня контраст буде дуже відчутним. Загалом, похолодання слід очікувати вже з перших тижнів, і чим далі, тим сильнішим воно буде.

Також в жовтні буде багато мряки, багато сірих та дощових днів, а отже людям схильним до осінньої апатії вже варто запасатися вітаміном Д.

З цим прогнозом погоджується і синоптик Володимир Деркач. Він також каже, що суттєве похолодання чекає на українців вже на наступний місяць. І загалом, Деркач стверджує, що друга половина осені буде доволі прохолодною. В кінці жовтня цілком ймовірно випаде перший сніг. Щоправда, знову ж швидше за все лише в горах.

Дані прогнози ще можуть коригуватися, адже нерідко з’являється раптовий циклон, який сплутує всі очікування від погоди. Найточнішим вважається прогноз на найближчих 3-5 днів.