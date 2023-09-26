Из футболок в пуховики: синоптики поделились шокирующим прогнозом на ближайшие недели

Сентябрь радует украинцев аномально теплой погодой. За весь месяц было буквально пару прохладных и дождливых дней. Остальные дни ярко светило солнышко, а столбики термометров пересекали далеко за 20 градусов. Многие шутят, что мы имеем четвертый месяц лета. Синоптики тоже соглашаются, что погода, как для сентября, немного аномальна. Обычно опираясь на практику предыдущих лет, сентябрь наоборот был холодным и дождливым, а вот “бабье лето” начиналось в октябре. В этом году что-то пошло не так. Однако эксперты говорят, что скоро осень напомнит о своем существовании, причем очень резко и сильно. В Украину идут сильные похолодания, вплоть до первых заморозков.

Первыми замерзнут Карпаты

Сначала столбики термометров поползут вниз в горах. В Карпатах уже в октябре будут наблюдаться первые заморозки, и будет много пасмурных и дождливых дней. Так утверждает синоптик Вера Балабух. Она отмечает, что в целом октябрь будет немного холоднее прошлого года. Однако на фоне теплого сентября контраст будет очень ощутимым. В общем, похолодание следует ожидать уже с первых недель, и чем дальше тем сильнее оно будет.

Также в октябре будет много туманов, много серых и дождливых дней, а значит, людям склонным к осенней апатии уже стоит запасаться витамином Д.

С этим прогнозом согласен и синоптик Владимир Деркач. Он также говорит, что существенное похолодание ждет украинцев уже на следующий месяц. И вообще Деркач утверждает, что вторая половина осени будет достаточно прохладной. В конце октября по всей вероятности выпадет первый снег. Правда, опять же, скорее всего, только в горах.

Данные прогнозы еще могут корректироваться, ведь часто возникает внезапный циклон, который спутывает все ожидания от погоды. Самым точным считается прогноз на ближайшие 3-5 дней.