Відтепер українці можуть швидко перевірити, чи мають вони заборону на виїзд з України

Під час воєнного стану закордон не дозволяється виїжджати військовозобов’язаним. Але це не єдина категорія українців, яких можуть не пропустити на митниці. Наприклад, боржникам інколи не дозволяють виїжджати за межі країни. Особливо якщо мова про злісних боржників аліментів тощо. Також, під питанням поки жінки, які мають медичну і фармацевтичну освіту. Наразі Уряд стверджує, що такі жінки можуть вільно перетинати кордон, і це навіть не зміниться після 1 жовтня, коли жінки медикині мають добровільно стати на військовий облік. Та чи це так? І чи при бажанні поїхати закордон не виникне неприємних сюрпризів на митниці? Є можливість перевірити, чи можете ви вільно покидати країну, чи ні.

Які причини можуть стати перепоною для виїзду?

Спочатку перелічимо причини, які забороняють виїжджати закордон. Це звісно ж військовозобов’язані, потім — це боржники (люди, які боргують великі суми аліментів, проти яких відкриті виконавчі провадження тощо). Також закордон не дозволяють виїжджати, якщо є відповідне рішення суду. Наприклад, особа відбуває умовне покарання. А ще закордон не випустять, якщо ви володієте цінною або таємною інформацією.

Як дізнатися чи є ви виїзною особою?

Є кілька способів дізнатися цю інформацію і перший з них — це письмовий запит в Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Лист можна відправити на поштову адресу організації.

В листі слід вказати:

Повне ім’я, прізвище та по батькові. Місце проживання (перебування). Реквізити документа особи, яка подає запит.

Також бажано надати адресу куди Центр відправить вам відповідь. Це має бути поштова адреса.

Окрім цього, є різні додатки, де можна перевірити цю ж інформацію. Наприклад, одним з таких додатків є Опендатабот. Щоб дізнатися інформацію таким чином, потрібно завантажити додаток, відправити боту номер свого ідентифікаційного коду, та прізвище, ім’я і по батькові.