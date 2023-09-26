Остался месяц: как украинцам оформить помощь 3 100 гривен

В Украине ветераны войны, члены семей погибших и ветераны войны, получившие свой статус до 24 августа, в случае неполучения выплаты ко Дню Независимости Украины могут оформить денежную помощь. Программа действует до 1 ноября.

Для получения средств нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в центры предоставления административных услуг до 1 ноября. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

В ведомстве сообщили, что лицам, которые не являются пенсионерами и/или не находятся на службе, разовая денежная помощь в честь Дня Независимости Украины выплачивается по их личному обращению в территориальные органы Пенсионного фонда Украины по задекламированному или зарегистрированному месту жительства или пребывания. Другой вариант – обратиться в Центр предоставления административных услуг по данным о текущем счете, открытом в уполномоченном банке.

Таким образом, если вам до 24 августа был присвоен статус ветерана или родственника погибшего защитника, и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получили разовой денежной помощи в размере три тысячи сто гривен в честь Дня Независимости нашей страны, то до 1 ноября нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины или в Центр предоставления административных услуг. Об этом рассказали в Министерстве ветеранов.

Также стоит напомнить, что благотворительный фонд “Право на защиту” сообщал о том, что украинцы могут получить денежную помощь. Однако не все так просто, на выплату могут рассчитывать лица со статусом внутренне перемещенного лица, пострадавшие от войны, а также те, кто вернусь домой из-за границы. Но есть единственное условие – получить выплаты могут только лица из выше перечисленных категорий, проживающих в городе Сумы.

Всего в Украине действует немало программ поддержки ВПО и людей, пострадавших из-за вторжения российских оккупантов. Помощь можно получить от правительства, благотворительных фондов, как украинских, так и зарубежных.