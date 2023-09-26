Залишився місяць: як українцям оформити допомогу в 3 100 гривень

В Україні ветерани війни, члени родин загиблих та ветерани війни, що отримали свій статус до 24 серпня, у випадку неотримання виплати до Дня Незалежності України можуть оформити грошову допомогу. Програма діє до 1 листопада.

Для отримання коштів потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України або в центри надання адміністративних послуг до 1 листопада. Про це повідомили в Міністерстві зі справ ветеранів.

В відомстві повідомили, що особам, які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, разова грошова допомога в честь Дня Незалежності України виплачується за їх особистим звернення в територіальні органи Пенсійного фонду України за задекларованому або зареєстрованому місцю проживання або перебування. Інший варіант — звернутися до Центру надання адміністративних послуг за даними про поточний рахунок, відкритий у вповноваженому банку.

Таким чином, якщо вам до 24 серпня було присвоєно статус ветерана чи родича загиблого захисника, і видане відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримали разової грошової допомоги у розмірі три тисячі сто гривень в честь Дня Незалежності нашої країни, то до 1 листопада потрібно звернутися до Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг. Про це розповіли в Міністерстві ветеранів.

Також варто нагадати, що благодійний фонд «Право на захист» повідомляв про те, що українці можуть отримати грошову допомогу. Однак не все так просто, на виплату можуть розраховувати особи зі статусом внутрішньо переміщеної особи, постраждалі від війни, а також ті, хто повернуся додому з-за кордону. Але є єдина умова — отримати виплати можуть лише особи з вище перерахованих категорій, що проживають в місті Суми.

Загалом в Україні діє чимало програм підтримки ВПО та людей, що постраждали через вторгнення російських окупантів. Допомогу можна отримати від уряду, благодійних фондів, як українських, так і закордонних.