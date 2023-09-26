Тариф на транспортировку газа пересчитают: кто будет платить меньше уже с 1 октября

Уже с 1 октября этого года в Украине изменятся правила расчета тарифов на доставку газа. Уменьшен будет минимальный платеж, который касается лиц, потребляющих меньше топлива в течение газового года, то есть с октября 2022 года по октябрь 2023 года и опломбировавших нерабочие газовые приборы.

Есть несколько случаев, когда это позволит экономить. Речь идет о таких ситуациях:

владельцы жилья не планируют зимовать в своем жилье;

им отключили газ;

котел или колонку не используют или планируют демонтировать.

В целом в изменении правил речь идет о снижении минимального размера годовой заказанной мощности. Как объясняют специалисты, эти показатели, выясняют, сколько должен платить потребитель, даже если не пользуется газом.

При этом чем больше в домохозяйстве газовых приборов, тем больше размер годовой заказанной мощности, а значит, и минимальная абонплата за газ.

Например, если в вашем доме есть газовая плита, котел и колонка, то платить меньше за распределение вы сможете меньше только в случае опломбирования одного из приборов.

Это означает, что прибор выведут из эксплуатации, и им невозможно будет пользоваться. Чтобы восстановить пользование, нужно будет обратиться к газовикам.

Нововведения будут актуальны, например, для владельцев дач или людей которые не планируют зимовать дома. Однако логично, что далеко не все захотят опломбировать работающий котел или водонагреватель для экономии.

Еще одна категория, которая может сэкономить на новых правилах – это потребители с временно отключенным газоснабжением. Но только при условии пломбирования газовых приборов. Если речь идет о длительном отключении, то цифры в платежках могут существенно снизиться.

Сам такой пример привели в НКРЕКП, там подсчитали тариф для домохозяйства из Черновицкой области с опломбированным газовым котлом и водонагревателем. Из расчетов получается следующее, в месяц можно сэкономить 456 гривен или 547,25 гривны в год.

Однако захотят ли украинцы тратить время и ждать визита газовиков ради того, чтобы сэкономить менее 50 гривен в месяц неизвестно.