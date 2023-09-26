Тариф на транспортування газу перерахують: хто платитиме менше вже з 1 жовтня

Вже з 1 жовтня цього року в Україні зміняться правила розрахунку тарифів на доставку газу. Зменшений буде мінімальний платіж, який стосується осіб, що споживають менше палива протягом газового року, тобто з жовтня 2022 року по жовтень 2023 року і опломбував неробочі газові прилади.

Є кілька випадків, коли це дозволить економити. Мова йде про такі ситуації:

власники житла не планують зимувати в своєму житлі;

їм відключили газ;

котел або колонку не використовують або планують демонтувати.

Загалом в зміні правил мова йде про зниження мінімального розміру річної замовленої потужності. Як пояснюють спеціалісти, ці показники, що з’ясовують, скільки повинен платити споживач, навіть якщо не користується газом.

При цьому чим більше в домогосподарстві газових приладів, тим більший розмір річної замовленої потужності, а значить, і мінімальна абонплата за газ.

Для прикладу, якщо в вашому домі є газова плита, котел і колонка, то платити менше за розподіл ви зможете менше лише у разі опломбування котрогось з приладів.

Це означає, що прилад виведуть з експлуатації, і ним неможливо буде користуватися. Щоб відновити користування, потрібно буде звернутися до газовиків.

Нововведення будуть актуальні, наприклад, для власників дач або людей які не планують зимувати вдома. Однак логічно, що далеко не всі захочуть опломбувати працюючий котел чи водонагрівач для економії.

Ще одна категорія, яка може зекономити на нових правилах — це споживачі з тимчасово відключеним газопостачанням. Але лише при умові пломбування газових приладів. Якщо мова йде про тривале відключення, то цифри в платіжках можуть суттєво знизитися.

Сам такий приклад навели в НКРЕКП, там підрахували тариф для домогосподарства з Чернівецької області з опломбованим газовим котлом та водонагрівачем. З розрахунків виходить наступне, на місяць можна зекономити 456 гривень або 547,25 гривні на рік.

Однак чи захочуть українці витрачати час та чекати на візит газовиків заради того, щоб зекономити менше ніж 50 гривень на місяць невідомо.