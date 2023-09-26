Адвокат рассекретил главные уловки, к которым прибегают ТЦК, чтобы вручить как можно больше повесток

Мобилизация продолжается и военкоматы откровенно заявляют, что ее планы выполняются очень медленно. На фронте критически не хватает человеческого ресурса, не хватает людей и для тыла. В связи с этим, военкоматы прибегают к различным уловкам. По крайней мере, так утверждает адвокат Ростислав Кравец. Он рассказал, на чем манипулируют ТЦК, чтобы получить больше военнообязанных.

Всему виной невнимательность граждан

Если бы каждый знал свои права и обязанности, то никакие уловки не работали бы. А так, люди не зная, как на самом деле все должно происходить, ведутся на различные манипуляции. Например, часто военкоматы не говорят военнообязанным, что они имеют право на отсрочку. Более того, в ТЦК могут не принимать заявление на освобождение от призыва, аргументируя это тем, что мол заявление какое-то некорректное, или оно не дает права на увольнение.

“При этом они прекрасно понимают, что если лицо даст письменное заявление, фактически это будет основанием для отсрочки от мобилизации. Также злоупотребление во время прохождения военно-врачебных комиссий, когда фактически не анализируется состояние здоровья”, — подчеркнул адвокат.

Также по состоянию на сегодняшний день нет никаких нормативно-правовых актов, которые регулировали бы процесс вручения повесток. То есть если говорят, что повестку может вручить кто-либо, то на самом деле это не так. Точнее, пока это не официально утвержденная информация.

“Повестку может вручать исключительно уполномоченное лицо военкомата. На сегодняшний день офицерский состав имеет право вручать исключительно по месту регистрации, а лица рядового и сержантского состава также могут вручать повестки в других регионах Украины”, — резюмировал Кравец.

С октября заработает электронный реестр

К теме следует упомянуть, что с октября заработает электронный реестр военнообязанных. Это означает, что ТЦК смогут получить быстрый доступ к различным данным о военнообязанном лице, содержащимся по разным ведомствам, которые будут сотрудничать в рамках данного проекта. Во-первых, это существенно снизит количество бюрократических и коррупционных нюансов. Во-вторых, больше военнообязанных будут “на виду” у военкоматов. Мужчинам труднее будет уклониться от повестки.