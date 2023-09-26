Пенсії українців значно зростуть: в Кабміні розповіли про нову пенсійну реформу

Разом з накопичувальною складовою пенсії, яку уряд планує запустити вже у 2025 році, пенсія буде складати не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

Вже у 2024 році уряд запускає пенсійну реформу, а також проведе другу від початку повномасштабної війни індексацію. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі оновлення пенсійної системи.

Під час засідання уряду 22 вересня Шмигаль підкреслив, що головна мета оновлення пенсійної системи — забезпечити всіх українських пенсіонерів солідарною пенсією у розмірі не ниже 30% від його середньої заробітної плати протягом життя.

Він наголосив, що разом з накопичувальною складовою, яку уряд планує запустити у 2025 році, пенсія буде складати як мінімум 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

Також під час нарахування пенсій будуть застосовувати спеціальні бали. Запровадження спеціальної бальної системи дозволить уникнути дисбалансу між пенсіонерами, що вийшли на заслужений відпочинок давно, і тими, хто зробив це недавно. Відповідно виплати нових пенсіонерів набагато вищі, ніж у тих, хто вийшов на пенсію, наприклад, десять років тому. Нововведення дозволить урівняти пенсію, адже зараз різниця може сягати тисячі гривень чи трохи більше, це при умові, що пенсіонери працювали на однаковій посаді, мали однакову зарплату та стаж.Далі ці пенсійні бали кожного року будуть також перераховувати в пенсію відповідно до рівня актуальної середньої заробітної плати. За словами очільника уряду України, це зробить пенсійну систему менш вразливою до інфляції та девальвації.

Також зросте мінімальна пенсія вже з першого січня, це пов’язане з підвищенням мінімальної зарплати. Також в березні пенсіонери отримуватимуть більше, адже пройде чергова індексація. Кошти в держбюджет вже закладені. Загалом бюджет на 2024 рік можна назвати соціальним, адже витрати на виплату пенсій та соціальної допомоги займає друге місце за видатками, на першому — оборонна сфера.