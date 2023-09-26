Адвокат розсекретив головні хитрощі, до яких вдаються ТЦК, щоб вручити якомога більше повісток

Мобілізація триває і військкомати відверто заявляють, що її плани виконуються вкрай повільно. На фронті критично бракує людського ресурсу, не вистачає людей й у тилу. У зв’язку з цим, військкомати вдаються до різноманітних хитрощів. Принаймні так стверджує адвокат Ростислав Кравець. Він розповів, на чому маніпулюють ТЦК, аби залучити більше військовозобов’язаних.

Всьому виною неуважність громадян

Якби кожен знав свої права та обов’язки, то жодні хитрощі не працювали б. А так, люди не знаючи, як насправді все має відбуватися ведуться на різноманітні маніпуляції. Наприклад, часто військкомати не говорять військовозобов’язаним, що вони мають право на відстрочку. Щобільше, у ТЦК можуть не приймати заяву на звільнення від призову, аргументуючи це тим, що, мовляв, заява якась некоректна, або вона не дає права на звільнення.

“При цьому вони чудово розуміють, що якщо особа дасть письмову заяву, фактично це буде підставою для відстрочки від мобілізації. Також зловживання під час проходження військово-лікарських комісій, коли фактично не аналізується стан здоров’я”, – наголосив адвокат.

Також станом на сьогодні немає жодних нормативно-правових актів, які б регулювали процес вручення повісток. Тобто якщо говорять, що повістку може вручити будь-хто, то насправді це не так. Точніше поки що це не офіційно затверджена інформація.

“Повістку може вручати виключно уповноважена особа військкомату. Сьогодні офіцерський склад має право вручати виключно за місцем реєстрації, а особи рядового та сержантського складу також можуть вручати повістки в будь-яких інших регіонах України“, – резюмував Кравець.

З жовтня запрацює електронний реєстр

До теми слід згадати, що з жовтня запрацює електронний реєстр військовозобов’язаних. Це означає, що ТЦК зможуть отримати швидкий доступ до різних даних про військовозобов’язану особу, які містяться по різних відомствах, що будуть співпрацювати в рамках цього проєкту. По-перше, це суттєво зменшить кількість бюрократичних та корупційних нюансів. По-друге, більше військовозобов’язаних будуть “на виду” у військкоматів. Чоловікам важче буде ухилятися від повістки.