Часть украинцев получит надбавку 25% к пенсии: названы условия

Пенсия для участников боевых действий должна составлять не менее 210% от прожиточного минимума и включать все надбавки. По состоянию на 2023 год прожиточный минимум составляет 2093 гривны. Согласно действующему законодательству, лица, имеющие статус участника боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере только 25% от прожиточного минимума.

То есть все участники боевых действий имеют право на доплату к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума.

При этом доплаты могут быть установлены независимо от вида пенсии, которую получает участник боевых действий. Если ориентироваться на прожиточный минимум 2023 года, он составляет 2 093 гривны, то размер надбавки для лиц со статусом участника боевых действий составит 523 гривны и 25 копеек. Эта доплата предусмотрена действующим законодательством Украины, а конкретнее, Законом Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.

К тому же в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины “Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсиям лиц с инвалидностью в результате боевых действий №656 от 28 июля 2010 года (в действующей редакции от 16 июля 20121 года) участники боевых действий должны получать пенсию со всеми надбавками, а ее размер не должен быть меньше 210% от прожиточного минимума. То есть 4 395 гривен и 30 копеек.

Напомним, что выплату пенсии могут остановить, если лицо не получает деньги в течение шести месяцев. Это касается также тех украинцев, которые получают пенсионные выплаты на банковский счет. Если лицо в течение шести месяцев ни разу не воспользовалась своей банковской карточкой, то выплату пенсий остановят до тех пор, пока лицо не посетит Пенсионный фонд для подтверждения личности. Поэтому во избежание проблем достаточно проводить хотя бы одну транзакцию своей пенсионной карточкой. Это может быть оплата коммуналки, пополнение мобильного или оплата покупок в магазине.