В ПФУ анонсували автоматичне призначення субсидій на весь опалюальний сезон

Частина українців в жовтні автоматично отримають пільги на оплату комунальних послуг. Мова йде про громадян, яким раніше призначили нульову субсидію.

Розраховувати на отримання субсидії можуть малозабезпечені сім’ї, які не мають змоги самостійно сплачувати за комунальні послуги. Водночас пільги можуть отримувати як власники житла, так і орендатори. Але лише за умови заключення договору.

Які документи знадобляться для оформлення субсидії

Для отримання субсидії потрібно зібрати такі документи:

Заява про необхідність надання субсидії;

Посвідчення особи;

Декларація на доходи сім’ї.

Договір оренди або свідоцтво про право власності житла.

Якщо у вас є право на додаткові пільги, то додайте відповідні посвідчення до пакета документів. Також оформити субсидію тепер можна не виходячи з дому, зробити це можна через Дію або на офіційному порталі Пенсійного фонду України. Також можна оформити субсидію офлайн в Центрі надання адміністративних послуг або в Пенсійному фонді.

Субсидію призначають на весь опалювальний сезон та нараховують в індивідуальному порядку. Збільшення виплат очікується вже в жовтні або середині жовтня. Це буде залежати від погодних умов. Пільги нараховують відповідно наступним термінам:

з 1 жовтня по 30 квітня триває опалювальний сезон і українці отримують збільшений розмір субсидії;

з 1 травня по 30 вересня триває неопалювальний сезон, в цей час субсидія мінімальна або виплати взагалі скасовані. Цього року більшість громадян отримувати нульову субсидію.

Зазначимо, що при наявності боргів за оплату комунальних послуг неможливо оформити субсидію. Однак навіть в такому разі можна отримати свою знижку на оплату комуналки навіть у разі заборгованості. Достатньо звернутися до постачальника послуги та домовитися про реструктуризацію боргу чи відстрочку по оплаті.

Тож всі українці мають право на отримання субсидії, а зараз чимало людей в скрутному становищі через вторгнення російських окупантів.