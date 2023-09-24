Частина українців отримає надбавку 25% до пенсії: названо умови

Пенсія для учасників бойових дій повинна складати не менше 210% від прожиткового мінімуму та включати всі надбавки. Станом на 2023 рік прожитковий мінімум складає 2093 гривні. Відповідно до чинного законодавства, особи, що мають статус учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії у розмірі лише 25% від прожиткового мінімуму.

Тобто всі учасники бойових дій мають право на доплату до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму.

При цьому доплати можуть встановлені незалежно від виду пенсії, що отримує учасник бойових дій. Якщо орієнтуватися на прожитковий мінімум 2023 року, він складає 2 093 гривні, то розмір надбавки для осіб зі статусом учасника бойових дій складе 523 гривні та 25 копійок. Ця доплата передбачена чинним законодавством України, а конкретніше, Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту”.

До того ж відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про встановлення щомісячного державної адресної допомоги до пенсій осіб з інвалідністю в результаті бойових дій №656 від 28 липня 2010 року (в чинній редакції від 16 липня 20121 року) учасники бойових дій повинні отримувати пенсію зі всіма надбавками, а її розмір не повинен бути меншим за 210% від прожиткового мінімуму. Тобто 4 395 гривень та 30 копійок.

Нагадаємо, що виплату пенсії можуть зупинити, якщо особа не отримує гроші протягом шести місяців. Це стосується також тих українців, що отримують пенсійні виплати на банківський рахунок. Якщо особа протягом шести місяців жодного разу не скористалася своєю банківською карткою, то виплату пенсій зупинять до того часу, поки особа не відвідає Пенсійний фонд для підтвердження особи. Тож для уникнення проблем достатньо проводити хоча б одну транзакцію своєю пенсійною карткою. Це може бути оплата комуналки, поповнення мобільного чи оплата покупок в магазині.