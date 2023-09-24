Только до конца декабря: в Минэнерго рассказали о новых тарифах на свет

В Министерстве энергетики Украины в очередной раз подчеркнули, что Украина готова к зиме, а отключения электроэнергии не запланированы, но графики отключений уже сформированы, хотя и не применяются. В то же время российские оккупанты могут внести свои коррективы в планы энергетиков, если начнут атаковать энергетическую инфраструктуру.

Что касается тарифов на электроснабжение для населения, то их повышение не запланировано. По крайней мере до конца этого года, но вероятнее всего тарифы пересмотрят уже после окончания отопительного сезона, то есть не раньше апреля или мая.

Поэтому еще раз подчеркнем, что энергосистема готова к зиме, к тому же работы по восстановлению и ремонту поврежденных объектов все еще продолжаются, этому способствует теплая погода. К тому же энергетики уже умеют ликвидировать последствия ракетных атак и оперативно восстанавливать электроснабжение.

По словам главы Министерства энергетики, до конца декабря этого года действует положение о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии по обеспечению доступной электроэнергией населения. Это будет продолжаться до завершения отопительного сезона. Поэтому пока волноваться о повышении тарифов не стоит.

Отметим, что повышение тарифов не дало ожидаемого результата. Денег больше не стало, ведь миллионы украинцев просто не имеют возможности платить за коммуналку.

Также глава Минэнерго отметил, что энергосистема Украины полностью готова к прохождению этой осени и зимы с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовки систем генерации и передачи электроэнергии.

Поэтому отключения возможны только в случае новых атак врага на энергетическую инфраструктуру. Последняя атака происходила 21 сентября. Окончательно неизвестно, имел ли враг целью лишить украинцев света, но несколько областей остались без электричества К счастью уже через несколько часов электроснабжение удалось восстановить. Пока ситуация полностью стабильная и контролируемая, но если вы еще не подготовились к зиме, самое время проверить и докупить товары, которые нужны при блэкауте.