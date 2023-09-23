Приват и Ощад получили возможность списывать 500 гривен с каждой тысячи на счету пенсионеров и бюджетников

Украинские банки имеют право без разрешения клиента списывать часть заработной платы или пенсии. И такие действия финансового учреждения будут вполне законными. Вот несколько случаев, когда банк имеет право списывать деньги.

В ответе на жалобу одного из клиентов, в ПриватБанке объяснили, что они оставляют за собой право списывать деньги с зарплатной или пенсионной карты клиента в том случае, если клиент вовремя не погасил кредит.

Этот момент описан в Правилах пользования кредитом. Однако иногда в судах клиентам удается доказать тот факт, что подобные списания средств являются незаконными.

Еще одна причина, почему иногда списывают деньги со счета – запрос исполнительной службы. Исполнительная служба получает соответствующий документ от суда или нотариуса. Чтобы списать долг, исполнитель может направить соответствующее письмо в банк, клиентом которого является должник. Банк в таком случае должен отреагировать.

Если с вашего счета неожиданно исчезли деньги, то в первую очередь нужно проверить приложение вашего банка. Именно в нем вы можете просмотреть выписку по счету и узнать, куда исчезли средства. После этого следует обратиться в банк с объяснением объяснить, по какой причине средства были списаны

Если у вас есть кредит в ПриватБанке и банк начал самостоятельно списывать деньги с пенсии или зарплаты, то единственный способ этого избежать – вернуть долг. Однако перед этим стоит отправить в банк письменное требование прекратить списание и заявить, что вы не подписывали договор, которым предусмотрено списание средств. Если вы получите ответ банка, что списания продолжатся, то с этим документом можно будет обращаться в суд.

Если же деньги списывают по письму от исполнительной службы, то в таком случае нужно найти исполнителя судебного решения и обратиться к нему с просьбой снять арест с суммы, составляющей две минимальные зарплаты. А также в кратчайшие сроки оплатить долг или договориться о его реструктуризации.