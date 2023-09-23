Приват та Ощад отримали можливість списувати 500 гривень з кожної тисячі на рахунку пенсіонерів та бюджетників

Українські банки мають право без дозволу клієнта списувати частину заробітної плати чи пенсії. І такі дії фінансової установи будуть цілком законними. Ось кілька випадків, коли банк має право списувати гроші.

У відповіді на скаргу одного з клієнтів, у ПриватБанку пояснили, що вони залишають за собою право списувати гроші з зарплатної чи пенсійної картки клієнта у тому випадку, якщо клієнт вчасно не погасив кредит.

Цей момент описано в Правилах користування кредиту. Однак іноді в судах клієнтам вдається довести той факт, що подібні списання коштів є незаконними.

Ще одна причина, чому іноді списують гроші з рахунку — запит виконавчої служби. Виконавча служба отримує відповідний документ від суду або нотаріуса. Щоб списати борг, виконавець може надіслати відповідний лист до банку, клієнтом якого є боржник. Банк в такому випадку повинен відреагувати.

Якщо з вашого рахунку несподівано зникли гроші, то в першу чергу потрібно перевірити додаток вашого банку. Саме в ньому ви можете переглянути виписку за рахунком та дізнатися, куди зникли кошти. Після цього слід звернутися до банку з пояснення пояснити, з якої причини кошти було списано

Якщо у вас є кредит в ПриватБанку і банк почав самостійно списувати гроші з пенсії чи зарплати, то єдиний спосіб цього уникнути — повернути борг. Однак перед цим варто відправити до банку письмову вимогу припинити списання та заявити, що ви не підписували договір, яким передбачене списання коштів. Якщо ви отримаєте відповідь банку, що списання продовжаться, то з цим документом можна буде звертатися до суду.

Якщо ж гроші списують за листом від виконавчої служби, то в такому разі потрібно знайти виконавця судового рішення та ввернутися до нього з проханням зняти арешт зі суми, що складає дві мінімальні зарплати. А також в найкоротші терміни сплатити борг або домовитися про його реструктуризацію.