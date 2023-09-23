Украинцам разрешили не платить за транспортировку газа: надо выполнить одно условие

С 1 октября часть украинцев получит право не платить за транспортировку газа. Однако это коснется не всех граждан. Теперь при вычислении минимальной заказанной ручной мощности будет учитываться только наличие функционального газового оборудования.

Таким образом с 1 октября значительную скидку на транспортировку газа получат те потребители, которые или не пользуются газом вообще, или используют его лишь частично.

Как отмечают в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, годовая указанная мощность для потребителей бытового газа частично или полностью отрезана от поставок, значительно уменьшится, что отразится на оплате за услуги распределения газа. Это связано с решением Национальной комиссии, регулирующей процессы энергетики и коммунальные услуги в Украине. Потребители почувствуют изменения уже с первого октября.

Как уже отмечалось выше, с 1 октября при определении минимальной заказанной ручной мощности учитываются лишь наличие функционального оборудования газа. Оно не должно быть опломбировано. Для лучшего понимания, привели пример платежки за оплату распределения природного газа. Таким образом бытовой потребитель, который платил за опломбированное оборудование – водонагреватели или отопительные приборы и минимальные объемы потребления в предыдущем году.

Ранее за установление минимальной платы для домохозяйства, которое использует газ частично или вообще им не пользуется, могло происходить только при обращении в газораспределительную компанию. Теперь плата за распределение газа будет начисляться в индивидуальном порядке. Изменения потребители увидят уже в платежках за ноябрь.

В целом это замечательная инициатива, ведь миллионы украинцев покинули жилье и не пользуются газом, но платежки за распределение газа все еще поступают с суммами к оплате в полном объеме. Раньше нужно было тратить время, обращаться в газораспределительную компанию, подавать заявление. Все это требовало немало времени, новая инициатива существенно упростит жизнь миллионам украинцев и поможет сэкономить минимум несколько сотен гривен в год.