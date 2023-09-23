Квартира в Киеве за 20 000 долларов: стало известно, как выглядит такое бюджетное жилье

На вторичном рынке недвижимости в Киеве самая дешевая однокомнатная квартира стоит 18 тысяч долларов. По цене до 20 тысяч долларов на рынке есть несколько предложений жилья. Однако все квартиры маленькие и нуждаются в ремонте.

Согласно данным крупного портала недвижимости, самая дешевая квартира на рынке недвижимости стоит всего 18 тысяч долларов. За эти деньги можно приобрести жилье площадью всего 13,5 квадратов. Это намного меньше минимальной площади однокомнатной квартиры в соответствии со строительными нормами.

Как видно из объявления, речь идет о смарт квартире на первом этаже кирпичного дома. Жилье расположено по адресу ул. Николаевская 99а. В квартире выбиты все стены, есть отдельное помещение с ванной. До метро “Вокзальная” всего 7 минут на электричке, а до ближайшей остановки транспорта – 10 минут пешком.

За 19,5 тысяч долларов можно приобрести уже более-менее приличное жилье с площадью 24,3 кв. м. Преимущество этого варианта – относительно неплохое состояние, поэтому на первое время можно заселиться без ремонта. При этом, судя по фото, ванная комната нуждается в ремонте.

Квартира расположена на проспекте Соборности 5а. Это малосемейка. В объявлении сказано, что в квартире “большая кухня”, но согласно характеристикам ее площадь составляет всего 5 квадратов. При этом в квартире заменены окна, есть счетчика. Квартира нуждается лишь в косметическом ремонте.

Также за 19,5 тысяч долларов можно приобрести квартиру, площадью 20 квадратов. Она расположена в 10 минутах пешего хода от метро “Академгородок”. Квартира нуждается в ремонте.

Площадь кухни всего 5 квадратов, комната – 12,5 кв.м. Жилье расположено на третьем этаже пятиэтажного дома. Из недостатков этого жилья – туалет и умывальных расположены фактически при входе в квартиру. Однако учитывая цену, это все-таки неплохой вариант.

При этом покупать дешевое жилье стоит осторожно, ведь в нем часто долги за комуналку, проблемы с документами и так далее.