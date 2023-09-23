В Україні ціна на яйця пішла на черговий рекорд

В Україні суттєво зростає вартість деяких продуктів, найбільш суттєве здорожчали курячі яйця. Станом на 21 вересня десяток яєць торгової марки «Квочка» в середньому коштують 48, 5 гривень, а це майже на три гривні більше за середню ціну серпня. Тоді десяток яєць коштували 45,82 гривні.
Про це повідомляє Мінфін. За його даними в окремих мережах супермаркетів ці яйця продають по 46-51 гривні за десяток. В різних мережах ціни на яйця наступні:
- Auchan 46 гривень
- Novus – 50,99 грн.
Набагато більше здорожчали яйця від торгової марки «Ясенсвіт». Їх вартість зросла на понад чотири гривні за десяток, середня вартість їх зараз 50 гривень 37 копійок, це в той час як місяць тому їх середня вартість не перевищувала 46 гривень за десяток. Відповідно вони тепер коштують:
- Auchan – 46 грн
- Novus – 50,99 грн
- Varus – 50,9 грн
- Megamarket – 53,59 грн.
Своєю чергою виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин раніше розповідав, що яйця почнуть дорожчати з початком осені. Причиною цього він назвав ріст цін на корм для курей, адже 70% вартості яєць складає комбікорм.
Комбікорм являє собою кукурудзу. Яйця напрямку залежать в ціні від того, яким буде врожай кукурудзи. Цього року врожай очікується хорошим, але його збирають технікою, що працює на дизельному пальному. А це точно вплине на вартість зернових. Тобто яйця точно здорожчають знову. До того ж це типові сезонні зміни.
Зазначимо, що за останній рік в Україні зросли ціна практично на всі продукти. З серпня 2022 року по серпень 2023 року їжа здорожчала на 7,7%. Найвищі ціни на яйця, вони здорожчали одразу на третину.
І ціни продовжать зростати, в першу чергу на сезонні фрукти та овочі, вже зараз зазначається значне здорожчання томатів, огірків та інших овочів.
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