В Украине цена на яйца пошла на очередной рекорд

В Украине существенно растет стоимость некоторых продуктов, наиболее существенно подорожали куриные яйца. По состоянию на 21 сентября десяток яиц торговой марки “Квочка” в среднем стоят 48, 5 гривен, а это почти на три гривны больше средней цены августа. Тогда десяток яиц стоили 45,82 гривны.
Об этом сообщает Минфин. По его данным в отдельных сетях супермаркетов эти яйца продают по 46-51 гривне за десяток. В разных сетях цены на яйца следующие:
- Auchan 46 гривен
- Novus – 50,99 грн.
Гораздо больше подорожали яйца от торговой марки “Ясенсвит”. Их стоимость выросла более чем на четыре гривны за десяток, средняя стоимость их сейчас 50 гривен 37 копеек, это в то время как месяц назад их средняя стоимость не превышала 46 гривен за десяток. Соответственно они теперь стоят:
- Auchan – 46 грн
- Novus – 50,99 грн
- Varus – 50,9 грн
- Megamarket – 53,59 грн.
В свою очередь исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ранее рассказывал, что яйца начнут дорожать с началом осени. Причиной этого он назвал рост цен на корм для кур, ведь 70% стоимости яиц составляет комбикорм.
Комбикорм представляет собой кукурузу. Яйца направления зависят в цене от того, каким будет урожай кукурузы. В этом году урожай ожидается хорошим, но его собирают техникой, работающей на дизельном топливе. А это точно повлияет на стоимость зерновых. То есть яйца точно подорожают снова. К тому же это типичные сезонные изменения.
Отметим, что за последний год в Украине выросли цена практически на все продукты. С августа 2022 года по август 2023 года еда подорожала на 7,7%. Самые высокие цены на яйца, они подорожали сразу на треть.
И цены продолжат расти, в первую очередь на сезонные фрукты и овощи, уже сейчас отмечается значительное подорожание томатов, огурцов и других овощей.
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