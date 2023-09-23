В Украине цена на яйца пошла на очередной рекорд

В Украине существенно растет стоимость некоторых продуктов, наиболее существенно подорожали куриные яйца. По состоянию на 21 сентября десяток яиц торговой марки “Квочка” в среднем стоят 48, 5 гривен, а это почти на три гривны больше средней цены августа. Тогда десяток яиц стоили 45,82 гривны.

Об этом сообщает Минфин. По его данным в отдельных сетях супермаркетов эти яйца продают по 46-51 гривне за десяток. В разных сетях цены на яйца следующие:

Auchan 46 гривен

Novus – 50,99 грн.

Гораздо больше подорожали яйца от торговой марки “Ясенсвит”. Их стоимость выросла более чем на четыре гривны за десяток, средняя стоимость их сейчас 50 гривен 37 копеек, это в то время как месяц назад их средняя стоимость не превышала 46 гривен за десяток. Соответственно они теперь стоят:

Auchan – 46 грн

Novus – 50,99 грн

Varus – 50,9 грн

Megamarket – 53,59 грн.

В свою очередь исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ранее рассказывал, что яйца начнут дорожать с началом осени. Причиной этого он назвал рост цен на корм для кур, ведь 70% стоимости яиц составляет комбикорм.

Комбикорм представляет собой кукурузу. Яйца направления зависят в цене от того, каким будет урожай кукурузы. В этом году урожай ожидается хорошим, но его собирают техникой, работающей на дизельном топливе. А это точно повлияет на стоимость зерновых. То есть яйца точно подорожают снова. К тому же это типичные сезонные изменения.

Отметим, что за последний год в Украине выросли цена практически на все продукты. С августа 2022 года по август 2023 года еда подорожала на 7,7%. Самые высокие цены на яйца, они подорожали сразу на треть.

И цены продолжат расти, в первую очередь на сезонные фрукты и овощи, уже сейчас отмечается значительное подорожание томатов, огурцов и других овощей.