С октября все изменится: больше никто не сможет укрыться от ТЦК

В Украине идет общая мобилизация, и над ней очень активно работают, чтобы сделать процесс призыва мужчин более эффективным. Несмотря на то, что мобилизация продолжается уже второй год, она все еще несовершенна. Именно поэтому военкоматы жалуются, что им удается выполнять примерно 20% плана из ожидаемых 100%. Но скоро все изменится. Уже в октябре заработает электронная система учета военнообязанных. Насколько известно, мужчинам не обязательно будет приходить в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Военнослужащие и так будут их иметь, благодаря тому, что в рамках этой системы между собой будет сотрудничать множество организаций.

Что уже известно об электронном реестре?

Известно, что Верховная Рада зарегистрировала законопроект по электронному реестру военнообязанных.

Он будет иметь следующие задачи:

Улучшение взаимодействия различных государственных реестров в процессе предоставления лицу статуса участника боевых действий. Упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получение льгот для тех, чьи родные умерли в боях.

Также в этом реестре будут находиться следующие данные о военнообязанных:

Персональные данные абсолютно всех призывников, находящихся в резерве и военнообязанных. Служебные данные всех вышеперечисленных лиц. Данные о необходимости в комплектации Вооруженных Сил Украины личным составом.

В Реестре не будет только секретной информации. Благодаря этому реестру удастся полностью оцифровать все военнообязанные документы. К примеру, лицам будут присваивать электронный военный билет, будет электронный журнал, вся отчетность тоже станет электронной. Это позволит избежать бюрократических и коррумпированных процессов. И, конечно же, позволит гораздо быстрее идентифицировать лиц, которые скрываются от военкоматов и не появляются добровольно в ТЦК, чтобы стать на учет.

Отметим, что все вышесказанное касается и женщин, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. Они с 1 октября должны явиться в ТЦК по месту жительства и стать на военный учет, если этого еще не сделали.