З жовтня все зміниться: більше ніхто не зможе заховатися від ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація, і над нею дуже активно працюють, щоб зробити процес призову чоловіків більше ефективним. Попри те, що мобілізація триває вже другий рік, вона все ще є недосконалою. Саме через це військкомати скаржаться, що їм вдається виконувати приблизно 20% плану зі очікуваних 100%. Та невдовзі все зміниться. Вже у жовтні запрацює електронна система обліку військовозобов’язаних. Наскільки відомо, то чоловікам не обов’язково буде приходити у ТЦК, щоб оновити свої дані, Військкомати й так їх матимуть, завдяки тому, що в рамках цієї системи між собою співпрацюватиме безліч організацій.

Що вже відомо про електронний реєстр?

Відомо, що Верховна Рада зареєструвала законопроєкт щодо електронного реєстру військовозобов’язаних. Він матиме наступні завдання:

Покращення взаємодії різних державних реєстрів в процесі надання особі статусу учасник бойових дій. Спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій для осіб з інвалідн і стю , а також отримання пільг для тих чиї рідні померли у боях.

Також у цьому реєстрі перебуватимуть наступні дані про військовозобов’язаних:

Персональні дані абсолютно всі призовників, осіб які перебувають у резерві та військовозобов’язаних. Службов і дані всіх вищеперелічених осіб. Дані стосовно необхідності у комплектуванні Збройних сил України особовим складом.

В Реєстрі не буде лише інформації, яка є секретною. Завдяки цьому реєстру вдасться повністю оцифрувати всі документи військовозобов’язаних. Наприклад, особам привласнюватимуть електронний військовий квиток, буде електронний журнал, вся звітність теж стане електронною. Це дозволить уникнути бюрократичних та корумпованих процесів. І звісно ж дозволить набагато швидше ідентифікувати осіб, які переховуються від військкоматів та не з’являються добровільно у ТЦК, щоб стати на облік.

Зазначимо, що все вищесказане стосується й жінок, які мають медичні та фармацевтичну освіту. Вони з 1 жовтня повинні з’явитися у ТЦК за місцем проживання та стати на військовий облік, якщо ще цього не зробили.