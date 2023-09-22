Касается клиентов Новой Почты и Укрпочты: Кабмин ввел ограничения на посылки

Украинцам, часто пересылающим что-то по почте, следует тщательно перечитать обновленные правила. Теперь Кабмин существенно расширил список того, что запрещается отправлять как внутри страны, так и вне ее. Новые правила начали действовать с 8 сентября, и о них уже проинформированы все перевозчики, в частности, Укрпочта, Новая почта и другие логистические операторы. Они, кстати, должны более тщательно проверять содержание посылок, чтобы не допустить перевозки запрещенных товаров.
Что теперь нельзя отправлять?
Список достаточно обширный и разносторонний. В него входят товары из совершенно разных категорий.
В частности:
- Любое огнестрельное оружие, а также холодное оружие, кассеты, стилеты, баллончики с жидкостью, обладающей паралитическим действием и т.п.
- Наркотики.
- Вещества, токсичные или радиоактивные, например ртуть, различные кислоты и т.д.
- Растения, которые считаются ядовитыми или могут вызвать сильную аллергию.
- Животные.
- Деньги: национальную или иностранную валюту наличными деньгами.
- Продукты питания срок годности которых менее 10 дней.
- Табачные изделия и средства для курения, например электронные сигареты, вейпы и т.д.
- Биологические агенты, а именно разнообразные вирусы, образцы биоматериалов, которые могут быть чем-то зараженными потенциально и т.д.
Что касается того, что нельзя пересылать заграницу, то это:
- Оружие и наркотики.
- Документы на владение оружием и ряд других документов, например, трудовые книжки, военные билеты и т.д.
- Радиооборудование и излучающие устройства.
- Разнообразные биологические агенты.
Если в какой-то из посылок будет обнаружена запретная вещь, то в лучшем случае ее передадут обратно отправителю, а в худшем передадут в полицию.
Что касается денежных переводов, то есть одно исключение. Деньги можно пересылать, но если это национальная валюта, то только на счет получателя. Если это иностранная валюта, то в специальном письме с описанием того, что в нем есть и с объявленной ценностью.
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