Украинцы массово покидают Польшу, но зарплаты их не интересуют

Количество украинских беженцев в Германии за последний год выросло на более чем 400 тысяч человек. При этом число беженцев в Польше сократилось на 350 тысяч. Исследования показывают, что беженцев в первую очередь интересуют не зарплаты в той стране, где они находятся, а размер выплат.

По данным исследования EWL и Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета, в Германию украинцы в 42% случаев переезжают из-за более высоких выплат. И только 27% украинцев интересуют заработные платы.

Каждый третий украинец уехал за границу из-за “вреда психическому здоровью”, каждый пятый испугался обстрелов в соседних городах. Однако лишь треть беженцев столкнулись с обстрелами своих населенных пунктов и лишь 20% сбежали с оккупированных территорий.

Исследование проходило с декабря прошлого года по июль этого года. Опрошено было 1322 беженца.

Примерно каждый второй беженец переехал с детьми. При этом интересно и то, что 12% украинцев из общего числа беженцев покинули Украину почти через год войны. Скачок миграции произошел после того, как россияне разрушили Каховскую ГЭС.

В целом украинцы успели адаптироваться к жизни за рубежом, 62,8% утверждают, что им легче обеспечить достойный уровень жизни за рубежом. То есть те люди, которые потеряли жилье и имущество считают, что им проще устроить свою жизнь за рубежом.

Большинство украинцев получают денежную помощь в ЕС. Условия адаптации также демонстрируют и данные о том, где проживают беженцы.

Исследование показало, что 43,97% арендуют квартиру или дом, еще 13,04% арендуют жилье. То есть более половины украинцев за границей уже успели арендовать жилье. Около 9,7% украинцев проживают у знакомых или друзей. 19,5% получили бесплатное жилье от государства. И только около 8,56% проживают в приютах. Поэтому таким образом три четверти украинцев получили жилье бесплатно или же они его арендуют.

В то же время в Украине призывают беженцев возвращаться домой, им предлагают статус ВПЛ и выплаты в размере двух тысяч на взрослого и три тысячи на ребенка.