В Україні змінять порядок нарахування пенсій: як «пенсійні бали» вплинуть на рівень життя

У 2024 році в Україні буде проведена чергова індексація пенсій за новими правилами. Виплати будуть підвищувати з урахуванням спеціальних пенсійних балів. Таким чином в уряді хочуть прибрати різницю в пенсіях тих, хто вийшов на пенсію давно та нових пенсіонерів при умові однакової кількості років стажу та рівня заробітних плат.

Чергова індексація повинна підвищити пенсійні виплати, таким чином середня пенсія повинна перевищити 6 тисяч гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він пояснив, що система балів запроваджується для того, що пенсії стали справедливими.

Зараз люди, що вийшли на пенсію пізніше, отримують вищі виплати за тих, хто давно на заслуженому відпочинку. Це пов’язано з тим, що в формулу розрахунку пенсії закладені показники середньої зарплати, яка значно відрізняється в різні періоди.

Для кращого розуміння, якщо дві людини відпрацювали на однаковій посаді однакову кількість років, але одна людина вийшла на пенсію в 2001 році, а інша в 2022 році то у другого пенсія буде десь на рівні 5,5-6 тисяч гривень, а в першого — 3,6-3,7 тисячі гривень.

Як бачите, різниця досить значна. Саме запровадження пенсійних балів дозволить прибрати дисбаланс. Бали в першу чергу вплинуть на пенсії вчителів, лікарів та інших людей, в кого були стабільні заробітні плати.

Також зазначається, що такий підхід буде діяти і надалі. Таким чином рівень пенсій буде однаковим для всіх, незалежно від року виходу на пенсію. За словами Шмигаля, завдяки цій реформі середня пенсія в Україні повинна перевищити 6 тисяч гривень.

Зазначимо, що на бюджет наступного року закладено додаткові сто мільярдів на виплату пенсій та інших видів соціальних виплат. Саме це дозволить провести індексація пенсій навесні 2024 року. Також зросте мінімальна пенсія на фоні збільшення мінімальної зарплати вже з 1 січня.