Українці масово покидають Польщу, але зарплати їх не цікавлять

Кількість українських біженців в Німеччині за останній рік зросла на більше ніж 400 тисяч осіб. При цьому число біженців в Польщі скоротилося на 350 тисяч. Дослідження показують, що біженців першочергово цікавлять не зарплати в тій країні, де вони перебувають, а розмір виплат.

За даними дослідження EWL та Центру східнодноєвропейських студій Варшавського університету, в Німеччину українці в 42% випадків переїжджають через вищі виплати. І лише 27% українців цікавлять заробітні плати.

Кожен третій українець поїхав за кордон через «шкоду психічному здоров’ю», кожен п’ятий злякався обстрілів в сусідніх містах. Однак лише третина біженців зіткнулися з обстрілами своїх населених пунктів та лише 20% втекли з окупованих територій.

Дослідження проходила з грудня минулого року по липень цього року. Опитано було 1322 біженці.

Приблизно кожен другий біженець переїхав з дітьми. При цьому цікаво й те, що 12% українців із загального числа біженців покинули України майже через рік війни. Стрибок міграції відбувся після того, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС.

Загалом українці встигли адаптуватися до життя за кордоном, 62,8% стверджують, що їм легше забезпечити достойний рівень життя за кордоном. Тобто ті люди, що втратили житло та майно вважають, що їм простіше влаштувати своє життя за кордоном.

Більшість українців отримують грошову допомогу в ЄС. Умови адаптації також демонструють і дані про те, де проживають біженці.

Дослідження показало, що 43,97% орендують квартиру або будинок, ще 13,04% орендують житло. Тобто більше половини українців за кордоном вже встигли орендувати житло. Близько 9,7% українців проживають в знайомих чи друзів. 19,5% отримали безкоштовне житло від держави. І лише близько 8,56% проживають в притулках. Тож таким чином три чверті українців отримали житло безкоштовно або ж вони його орендують.

Водночас в Україні закликають біженців повертатися додому, їм пропонують статус ВПО та виплати у розмірі двох тисяч на дорослого та три тисячі на дитину.