За отсрочкой не спрячешься: в правительстве заговорили об усилении мобилизации

В сети распространяется информация, что осенью Россия готовится объявить всеобщую мобилизацию в рамках которой вручат повестки примерно 700 000 человек. В правительстве уже отреагировали на это и сказали, как будут поступать в таком случае. Конечно, придется усиливать мобилизационные мероприятия и в Украине, ведь пока людей на фронте и так не хватает. ТЦК по разным областям жалуются, что им не удается полностью выполнять план, а где-то всего на 20%. Все из-за большого количества уклоняющихся от повесток, или даже получив их, продолжают игнорировать поход в военкомат.

“Если мы увидим, что россияне мобилизуют 700 тысяч, то нам нужно понять, как мы будем на это реагировать. Не исключено, что нужно будет увеличивать”, — сказал парламентарий.

В Украине мобилизация и так ужесточилась

С августа-сентября мобилизацию и так немного усилили. К примеру, теперь повестки могут вручать не только представители военкоматов, но и другие уполномоченные ими лица. Например, руководители предприятий, руководители ОСМД, руководители поселковых советов и органов местного самоуправления. К примеру, в селах повестки запросто может вручать глава сельсовета. Также теперь за игнорирование повестки и штрафа, который из-за этого сразу же выпишут, можно потерять доступ ко всем счетам. Должник автоматически попадает в специальный реестр, где его банки идентифицируют и блокируют счет. Чтобы разблокировать счет, нужно оплатить штраф.

Среди последних изменений — мобилизация женщин, а точнее обязательный учет для всех женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. С первого октября они должны прийти в военкоматы и встать на учет, и обновить о себе все данные. При этом не важно, работает ли женщина по специальности или совсем не имеет практического опыта работы.