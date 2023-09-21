За відстрочкою не сховаєшся: в уряді заговорили про посилення мобілізації

В мережі шириться інформація, що восени Росія готується оголосити загальну мобілізацію в рамках котрої вручити повістки приблизно 700 000 осіб. В Уряді вже відреагували на це і сказали, як діятимуть в такому випадку. Звісно, доведеться посилювати мобілізаційні заходи й в Україні, адже наразі людей на фронті й так бракує. ТЦК по різних областях скаржаться, що їм не вдається повністю виконувати план, а десь лише на 20%. Все через велику кількість тих хто ухиляється від повісток, або навіть отримавши їх продовжує ігнорувати похід до військкомату.

“Якщо ми побачимо, що росіяни мобілізують 700 тисяч, то нам потрібно зрозуміти те, як ми будемо на це реагувати. Не виключено, що треба буде збільшувати”, – сказав парламентар.

В Україні мобілізація і так стала жорсткішою

З серпня-вересня мобілізацію й так трохи посилили. Наприклад, тепер повістки можуть вручати не лише представники військкоматів, а й інші уповноважені ними особи. Наприклад, керівники підприємств, очільники ОСББ, очільники селищних рад та органів місцевого самоуправління. Наприклад, в селах повістки запросто може вручати голова сільради. Також, відтепер за ігнорування повістки та штрафу, який через це відразу ж випишуть, можна втратити доступ до всіх рахунків. Боржник автоматично потрапляє у спеціальний реєстр, де банки його ідентифікують та блокують рахунок. Щоб розблокувати рахунок потрібно сплатити штраф.

Також серед останніх змін — мобілізація жінок, а точніше обов’язковий облік для всіх жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. З першого жовтня вони повинні прийти у військкомати та стати на облік, і оновити про себе всі дані. При цьому немає значення, чи працює жінка за спеціальністю, чи зовсім немає практичного досвіду роботи.