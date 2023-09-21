Западные чиновники рассказали сколько еще будет продолжаться война: прогноз неутешительный

Каждый украинец мечтает, чтобы война поскорее закончилась, однако пока все выглядит совсем неутешительно. Различные эксперты делятся своими прогнозами, однако пока никакой конкретики никто не дает. Большинство людей надеются, что боевые действия завершатся хотя бы к 2025 году, а в идеале в следующем году. Однако западные чиновники не столь оптимистичны и говорят, что война будет продолжаться еще где-то 6-7 лет. И это они смягчили свой прогноз, опираясь на положительные результаты украинского контрнаступления. А недавно считали, что война будет продолжаться еще дольше.

Такие разговоры происходили в рамках G7

О том, что западные чиновники так считают, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника, присутствовавшего на Генассамблее ООН, где обсуждали войну в Украине и ее перспективы.

В ходе этих диалогов были предположения именно о таких сроках, поэтому США и Европа уже планируют свой военный и финансовый потенциал таким образом, чтобы столько времени была возможность поддерживать Украину.

Напомним, что именно сейчас в 20-х числах сентября Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США. Там он выступил на Генассамблее ООН и имел ряд двусторонних встреч.

В своей речи Зеленский подчеркнул, что мир должен быть един, как никогда. Добавил, что сейчас не время усложнять положение Украины запретом на импорт продуктов, как это делают некоторые соседние государства. Также еще раз отметил, что мир не должен бояться ядерного оружия и агрессора нужно останавливать немедленно, чтобы он не начал новые войны.

“Каждая война сейчас может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не начнется снова. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено”. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии…”, — подчеркнул Зеленский.