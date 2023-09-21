Західні чиновники розповіли скільки ще триватиме війна: прогноз невтішний

Кожен українець мріє аби війна швидше закінчилася, однак поки що виглядає все зовсім невтішно. Різноманітні експерти діляться своїми прогнозами, однак поки що жодної конкретики ніхто не дає. Більшість людей мають надію, що бойові дії завершаться бодай до 2025 року, а в ідеалі в наступному році. Однак західні чиновники не є такими оптимістичними й кажуть, що війна триватиме ще десь 6-7 років. І це вони пом’якшили свій прогноз спираючись на позитивні результати українського контрнаступу. А донедавна вважали, що війна триватиме ще довше.

Такі розмови відбувалися в рамках G7

Про те, що західні чиновники так вважають, пише Bloomberg з посиланням на анонімного високопоставленого чиновника, який був присутнім на Генасамблеї ООН, де якраз обговорювали війну в Україні та її перспективи.

В ході цих діалогів були припущення саме про такі терміни, тож США та Європа вже планують свій воєнний та фінансовий потенціал таким чином, щоб стільки часу була змога підтримувати Україну.

Нагадаємо, що саме зараз у 20-х числа вересня Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США. Там він виступив на Генасамблеї ООН та мав низку двосторонніх зустрічей.

У своїй промові Зеленський підкреслив, що світ має бути єдиним, як ніколи. Додав, що зараз не час ускладнювати становище України забороною на імпорт продуктів, як це роблять деякі сусідні держави. Також вкотре зазначив, що світ не повинен боятися ядерної зброї й агресора потрібно зупиняти негайно, щоб він не почав нові війни.

“Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не почнеться знову. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії…”, – наголосив Зеленський.