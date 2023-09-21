Анонсовано новий вид допомоги: щомісяця можна отримувати по 10 тисяч

Дуже часто в мережі з’являється інформація про різні види допомоги. Інколи це загальноукраїнська програма, яка стосується всіх внутрішньо переміщених осіб, а також вразливих категорій населення. Інколи, це локальна допомога, наприклад, для мешканців однієї чи кількох областей. Також, нерідко про допомогу оголошують міжнародні організації, та готові виплачувати її українським біженцям, які перебувають наразі в інших країнах. Відтак, наразі по 10000 гривень щомісяця можуть отримувати українці, які проживають у Чехії. Мова про родини, де є діти з інвалідністю.

Програма триватиме до червня

Наразі відомо, що програма триватиме до червня, і кожного місяця родинам виплачуватимуть по 6000 крон, що еквівалентно 10 000 гривень. Фінансує програму ЮНІСЕФ у партнерстві з Чеським Червоним Хрестом та у координації з Міністерством праці та соціальних справ Чехії.

Ось, які вимоги є до тих, хто хоче взяти участь у програмі:

Людина, яка подає заявку на допомогу має бути законним опікуном дитини з інвалідністю. Опікун і дитина мають проживати разом в одному домогосподарстві. Дорослий здійснює безпосередній догляд за дитиною.

Звісно ж всі мають мати офіційний тимчасовий захист.

Для того, щоб подати заявку потрібно надати наступний пакет документів:

Паспорт громадянина України або ж закордонний. Паспорт дитини або свідоцтво про народження. Медичну довідку дитини або посвідчення, яке підтверджує інвалідність. Якщо немає, потрібно буде пройти безкоштовну медичну комісію. Документи про тимчасовий захист, та документ, який засвідчує опікунство дорослого над дитиною.

Також, для отримання коштів потрібно відкрити рахунок у чеському банку і надати разом з заявкою номер цього рахунку в форматі IBAN. Як тільки вашу заявку погодять кошти відразу ж поступлять на рахунок. Представники даної програми запевняють , що діють максимально оперативно.