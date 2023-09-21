Анонсирован новый вид помощи: ежемесячно можно получать по 10 тысяч

Очень часто в сети появляется информация о разных видах помощи. Иногда это всеукраинская программа, которая касается всех внутренне перемещенных лиц, а также уязвимых категорий населения. Иногда это локальная помощь, например, для жителей одной или нескольких областей. Также нередко о помощи объявляют международные организации и готовы выплачивать ее украинским беженцам, которые находятся в других странах. Следовательно, по 10000 гривен ежемесячно могут получать украинцы, проживающие в Чехии. Речь идет о семьях, где есть дети с инвалидностью.
Программа продлится до июня
Пока известно, что программа будет продолжаться до июня, и каждый месяц семьям будут выплачивать по 6000 крон, что эквивалентно 10 000 гривен. Финансирует программу ЮНИСЕФ в партнерстве с Чешским Красным Крестом и координации с Министерством труда и социальных дел Чехии.
Вот какие требования есть к тем, кто хочет принять участие в программе:
- Человек, подающий заявку на помощь, должен быть законным опекуном ребенка с инвалидностью.
- Опекун и ребенок должны проживать вместе в одном домохозяйстве.
- Взрослый осуществляет непосредственный уход за ребенком.
Конечно же, все должны иметь официальную временную защиту.
Для того чтобы подать заявку нужно предоставить следующий пакет документов:
- Паспорт гражданина Украины или заграничный.
- Паспорт ребенка или свидетельство о рождении.
- Медицинскую справку ребенка или удостоверение, подтверждающее инвалидность. Если нет, нужно будет пройти бесплатную медицинскую комиссию.
- Документы о временной защите и документ, удостоверяющий опекунство взрослого над ребенком.
Также для получения средств нужно открыть счет в чешском банке и предоставить вместе с заявкой номер этого счета в формате IBAN. Как только вашу заявку согласуют средства сразу же поступят на счет. Представители данной программы уверяют, что действуют максимально оперативно.
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