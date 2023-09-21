Украинских беженцев могут депортировать из Польши: во что обернется конфликт Украины и Польши

Польские власти уже заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. Они потеряют право бесплатного доступа к медицине, образованию, рынку труда, а также законного пребывания и получения выплат. Такое заявление поляков послужило продолжением конфликта возникшего между украинскими и польскими властями.
Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал о том что льготы для украинских беженцев отменят с 2024 года. При этом в Еврокомиссии заявили, что льготные условия для украинцев хотят продлить до 2025 года. В то же время в Польше акцентируют на том, что уже в 2024 году льготы отменят.
Журналисты утверждают, что такое заявление Мюллера продолжило конфликт между польскими и украинскими властями. Дело в том, что Польша одна из первых ввела запрет на продажу зерна на своей территории. С 15 сентября Еврокомиссия разрешила продажу зерна по всей территории ЕС, но Польша ввела запрет в одностороннем порядке
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В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию. Однако польское правительство не обрадовалось такому шагу Украины.
Польша уже ответила на такое решение Украины. Президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи с президентом Украины. И хотя официальная причина – жесткий график, такой шаг польского лидера можно оценивать как проявление недовольства.
Украина заявила, что вводит запрет на ввоз польских овощей и фруктов в Украину. Поляки такому решению удивились.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс назвал такое решение удивительно невероятным, ведь Польша оказала невиданную поддержку украинским женщинам и детям, которые до сих пор проживают в Польше и получают всестороннюю поддержку.
Польша готовится к выборам, при этом в дебатах между представителями действующих партий и оппозиции звучат обвинения в бездействии в вопросах защиты польских интересов. Часть поляков недовольна расходами на поддержку Украины. Вероятно после выборов в Польше ситуация улучшится. Парламентские выборы состоятся 15 октября, а Анджей Дуда останется президентом до 2025 года, поэтому все равно придется искать компромиссы.
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