В правительстве придумали как мотивировать беженцев вернуться из-за границы в Украину

Прогнозируется, что все, кто вернется в Украину из-за границы, получит статус внутренне перемещенного лица и будет получать денежную помощь как переселенцы.

Украинцы, которые выехали за границу из-за военных действий, после возвращения в Украину будут получать выплаты как внутренне перемещенные лица.

В эфире телемарафона “Единые новости” вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что украинцы должны быть уверены, что власть поддержит их после возвращения в Украину.

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Сейчас миллионы украинских беженцев находятся за границей – в странах Европы и не только. При этом кто-то уже смог найти себе работу за рубежом, а кто-то только планирует строить свою жизнь вдали от Украины. Однако немало украинцев имеют желание вернуться домой, но пока не решаются на выезд из-за неуверенности. Люди не знают, смогут ли сразу найти работу в Украине, чтобы содержать себя и свою семью. Поэтому все украинцы, которые вернутся, смогут рассчитывать на получение статуса внутренне перемещенных лиц и помощь от государства.

Размер помощи составит две тысячи гривен на взрослого и три тысячи на детей или лиц с инвалидностью.

Сейчас в Кабинете министров Украины готовят изменения в постановление, которое предусматривают вопрос о выплатах беженцам, вернувшимся домой.

Правда, такие выплаты не начнутся уже с первого дня как только лицо пересечет границу. Но речь идет не о слишком длительном сроке, ожидание может занять около месяца.

В то же время украинцы такую перспективу восприняли не слишком положительно. Большинство не готовы покинуть безопасные страны Европы, где они имеют жилье, пусть и временное, а также социальную помощь, возможность посещать языковые курсы и трудоустраиваться, в обмен на две тысячи гривен. Эта сумма мизерная, поэтому правительству стоит найти другие варианты, чтобы мотивировать украинцев вернуться.