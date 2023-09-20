В уряді придумали як мотивувати біженців повернутися з-за кордону до України

Прогнозується, що всі, хто повернеться до України з-за кордону, отримає статус внутрішньо переміщеної особи та отримуватиме грошову допомогу як переселенці.

Українці які виїхали за кордон через воєнні дії, після повернення до України будуть отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи.

В ефірі телемарафону “Єдині новини” віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українці повинні бути впевнені, що влада підтримає їх після повернення до України.

Відео дня

Зараз мільйони українських біженців перебувають за кордоном — в країнах Європи та не тільки. При цьому хтось вже зміг знайти собі роботу за кордоном, а хтось лише планує будувати своє життя далеко від України. Однак чимало українців мають бажання повернутися додому, але поки не зважуються на виїзд через непевність. Люди не знають чи зможуть одразу знайти роботу в Україні, щоб утримувати себе та свою сім’ю. Тож всі українців, які повернуться, зможуть розраховувати на отримання статусу внутрішньо переміщених осіб та допомогу від держави.

Розмір допомоги складе дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі на дітей або осіб з інвалідністю.

Зараз в Кабінеті міністрів України готують зміни до постанови, яка передбачають питання про виплати біженцям, що повернулися додому.

Щоправда, такі виплати не почнуться вже з першого дня як тільки особа перетне кордон. Але мова йде не про надто тривалий термін, очікування може зайняти близько місяця.

Водночас українці таку перспективу сприйняли не надто позитивно. Більшість не готові покинути безпечні країни Європи, де вони мають житло, хай і тимчасове, а також соціальну допомогу, можливість відвідувати мовні курси та працевлаштовуватися, в обмін на дві тисячі гривень. Ця сума мізерна, тож уряду варто знайти інші варіанти, щоб мотивувати українців повернутися.