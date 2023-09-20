В Минсоцполитики анонсировали существенное повышение пенсий

В следующем году социальная составляющая бюджета не только сохранится, но и существенно увеличится. Поэтому бюджет следующего года точно можно назвать социальным.

Исходя из нового социального бюджета, можно сделать выводы, что пенсии украинцев в 2024 году будут выше, чем нынешние. Ожидается, что доходы Пенсионного фонда вырастут на 100 миллиардов гривен. Это позволит пересмотреть размер выплат и выплачивать гражданам больше. Об этом в эфире телемарафона “Единые новости” сообщила руководительница Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Известно о том, что в 2024 году социальная составляющая бюджета не просто остается, но и будет увеличена. Поэтому бюджет на следующий год можно назвать социальным. По словам Оксаны Жолнович, социальное направление — второе по величине направленных средств после обороны. В этом году правительство увеличило социальные расходы. В этом году правительство увеличило социальные расходы на практически 25 миллиардов. Это около ста миллиардов ожидается на расходы Пенсионного фонда. Это довольно значительная сумма, даже с учетом того, что в Украине есть около десяти миллионов пенсионеров.

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Как утверждает Жолнович, то такое увеличение поступлений в Пенсионный фонд позволяет Кабинету министров Украины планировать большие расходы на пенсии граждан в 2024 году. Также увеличение расходов позволит “планировать различные социальные активности”.

Под загадочным “социальные активности” руководительница Министерства социальной политики подразумевает ежегодную индексацию пенсионных выплат. Действующее законодательство Украины позволяет во время действия военного положения не проводить индексацию выплат, но чиновники надеются, что несмотря на все удастся хоть немного увеличить пенсионные выплаты украинцев.

В то же время в ближайшее время в Украине могут отменить фиксированный курс доллара, а это может повлечь за собой значительное подорожание товаров и услуг, в том числе продуктов первой необходимости.