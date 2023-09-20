В Україні вступили в дію нові обмеження щодо долара та євро

Національний банк України від початку війни регулярно змінює правила стосовно купівлі та продажу валюти. На початку повномасштабного вторгнення взагалі всі подібні операції були заблоковані. Потім українці мали можливість купувати готівкову валюту за офіційним курсом, однак лише за умови, що поставлять всю суму на тримісячний депозит. І ось нещодавно НБУ дозволив українцям купувати валюту онлайн. Тобто у мобільних банківських додатках. Кожен банк визначає дозволену суму індивідуально, однак переважно це 50 000 гривень у місяць. Щодо готівкових коштів, то ця сума варіюється від 100 000 до 200 000 гривень у місяць, однак знову ж за умови депозиту. Ці оновлення трапилися буквально нещодавно і наразі НБУ додає ще кілька змін, про які варто знати.

Оновлення стосуються кількох пунктів

Головне оновлення — це розрахунок суми, яку українці зможуть купувати в банках. Вона розраховуватиметься за наступними критеріями:

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Відповідно до суми, яка є у залишку станом на 13 квітня 2022 року. Відповідно до обсягу, який перевищує покупку іноземної валюти над її продажем (враховуючи всі види валют) починаючи з 13 квітня 2022 року. 120% від обсягу покупки безготівкової валюти у фізичних осіб по всіх іноземних валютах, яка теж розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року.

Також у НБУ добавили, що всі розрахунки ведуться у доларах і враховується той курс валют, який є актуальним на цей час.

Також НБУ додав, що наразі розширено перелік медичних послуг, за які українці можуть розраховуватись переказуючи кошти закордон. Ці послуги стосуються реабілітації, установки протезів та їх обслуговування тощо.