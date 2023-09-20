У Мінсоцполітики анонсували суттєве підвищення пенсій

Наступного року соціальна складова бюджету не лише збережеться, але й суттєво збільшиться. Тому бюджет наступного року точно можна назвати соціальним.

Виходячи з нового соціального бюджету, можна зробити висновки, що пенсії українців у 2024 році будуть вищими ніж цьогорічні. Очікується, що доходи Пенсійного фонду зростуть на 100 мільярдів гривень. Це дозволить переглянути розмір виплат та виплачувати громадянам більше. Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомила очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.

Наразі відомо про те, що у 2024 році соціальна складова бюджету не просто залишається, але й буде збільшена. Тож бюджет на наступний рік можна назвати соціальним. За словами Оксани Жолнович, соціальний напрямок — другий за величиною направлених коштів після оборони. В цьому році уряд збільшив соціальні витрати. Цього року уряд збільшив соціальні витрати на практично 25 мільярдів. Це близько ста мільярдів очікується на видатки Пенсійного фонду. Це досить значна сума, навіть з урахуванням того, що в Україні є близько десяти мільйонів пенсіонерів.

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Як стверджує Жолнович, то таке збільшення надходжень до Пенсійного фонду дозволяє Кабінету міністрів України планувати більші витрати на пенсії громадян у 2024 році. Також збільшення витрат дозволить “планувати різні соціальні активності”.

Під загадковим “соціальні активності” очільниця Міністерства соціальної політики Україні Оксана Жолнович має на увазі щорічну індексацію пенсійних виплат. Чинне законодавство України дозволяє під час дії воєнного стану не проводити індексацію виплат, але чиновники сподіваються, що попри все вдасться хоч трохи збільшити пенсійні виплати українців.

Водночас найближчим часом в Україні можуть скасувати фіксований курс долара, а це може потягнути за собою значне здорожчання товарів та послуг, в тому числі продуктів першої необхідності.