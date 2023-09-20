ПФУ подал в суд на пенсионера и тот вынужден выплатить 26 862 гривны: такое может случиться со многими

В Украине каждый год происходит верификация пенсионеров. В этом году она намного суровее и усиленнее по сравнению с прошлыми годами. Все потому, что большое количество пенсионеров находятся в оккупации и не забирают свои выплаты с карточек или почтовых отделений. Соответственно у ПФУ нет данных живы ли эти люди, не выехали ли они на ПМЖ в другую страну и т.д. В результате через полгода молчания со стороны пенсионера счет с денежными средствами замораживают. Однако верификация включает и другие проверки. И заморозка средств – это одна из малейших неприятностей, которые могут случиться с лицом. Хуже – это существенные штрафы. К примеру, житель Запорожья заплатил Пенсионному Фонду 26 862 гривен. Именно такую сумму постановил суд, куда ПФУ подал иск.

Что произошло?

Оказывается, этот мужчина оформлял пенсию на основании инвалидности. Впоследствии при повторных проверках медицинско-врачебная комиссия признала мужчину здоровым. Однако он не сообщил об этом в ПФУ и продолжал уже незаконно получать деньги. Это продолжалось больше года, пока мужчина не попал под верификацию, где и оказалось, что он незаконно получает пенсию. Решение суда было в пользу ПФУ, и теперь мужчина должен вернуть всю незаконно полученную сумму, а именно 26 862 гривен.

И таких случаев в Украине действительно множество. Очень часто украинцы коррумпированными путями оформляют себе фейковую инвалидность, чтобы получать пенсию, ведь не имеют стажа для того, чтобы оформить обычную выплату. Также, фейковая инвалидность приобрела большую популярность во время военного положения. Таким образом уклоняющиеся пытаются выезжать заграницу и избегать мобилизации.

Ваша пенсия может быть признана незаконной не только по этому поводу, но и по многим другим причинам. Например, если при оформлении выплаты были допущены ошибки по фамилии или имени. Были указаны неправильные данные о размере стажа или размере зарплаты, которую лицо получало ранее.